EUR/USD - Kursziel erreicht!

Am Vortag hieß es im Insight: "Solange EUR/USD nun weitgehend über dem 10er-EMA bleibt, ist mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um 1,090 USD zu rechnen. Für Volatilität könnte allerdings der US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend um 19:00 Uhr im EUR/USD sorgen. Die Prognosen der Analysten reichen dabei heute weit auseinander und gehen von einem unveränderten Zinssatz bis hin zu einem Zinsschritt von 25 oder 50 Basispunkten aus. Der Stopp der Long-Position wird weiter in den Gewinn hochgezogen."

Der Stopp wurde auf 1,073 USD hochgezogen und nicht mehr erreicht. Am heutigen Donnerstag wurde das Kursziel bei 1,090 USD erreicht.