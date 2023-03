Dr. Doom: "Bermuda-Dreieck" voller Gefahren – kommt jetzt die Finanzkrise 2.0?

Roubini, der die globale Finanzkrise 2007-2008 vorhersagte und sich an der Wall Street den Spitznamen "Dr. Doom" verdiente, erläutert seine dystopischen Überlegungen im Podcast "Forward Thinking" des McKinsey Global Institute.

Der Professor der New York University warnt darin vor der "enormen Anhäufung von Schulden" weltweit in den vergangenen Jahrzehnten. "Wir haben die Schuldenkrise schon ein paar Mal vermieden", so Roubini gegenüber Forward Thinking. "Wir haben die Sache auf die lange Bank geschoben. Wir haben vielen Leuten aus der Patsche geholfen und ihnen unter die Arme gegriffen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei, weil man Inflation hat und die Zinsen anheben muss. Da besteht die Gefahr, dass die Mutter aller Schuldenkrisen entsteht."