Erfolg für Wissing / Das Auto der Zukunft bleibt technologieoffen - gut so / Leitartikel von Christian Kerl

Berlin (ots) - Der Verbrennermotor in neuen Autos wird in Europa im nächsten

Jahrzehnt wohl doch nicht komplett verboten. Zwar darf ab 2035 kein neu

zugelassenes Auto mehr mit Benzin oder Diesel fahren - tankt es ausschließlich

klimaneutrale E-Fuels, soll eine Zulassung aber möglich sein. Ob es wirklich so

kommt, ist auch nach der Einigung zwischen Bundesregierung und EU-Kommission

noch nicht verlässlich klar. Und wie viele Fahrzeuge es betreffen würde, ob

diese Technologie mehr wäre als eine Nische für Luxus-Autos, ist erst recht

ungewiss.



Aber Verkehrsminister Wissing ist es immerhin gelungen, die Chancen für eine

solche Technologieoffenheit sehr deutlich zu erhöhen. Gut so. E-Fuels erzeugen

zwar beim Verbrennen Kohlendioxid, wegen der CO2-Absorption bei der Herstellung

sind sie aber klimaneutral. Sicher, nach jetzigem Stand sind die synthetischen

Kraftstoffe keine breite Alternative zum Elektroantrieb: Ihre Klimabilanz ist

bisher ungünstiger als die der Stromer, die Herstellung ist energieaufwendig,

sie bleiben wohl knapp und für den Durchschnitts-Autofahrer zu teuer. Aber

niemand weiß, wie die technologische Entwicklung in den nächsten Jahren

verläuft. Es gibt deshalb keinen Grund, die langfristige Nutzung von E-Fuels

durch ein De-Facto-Verbot von Verbrennermotoren politisch zu blockieren.