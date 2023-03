Im Musterverfahren gegen Porsche SE wird Entscheidung erwartet

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) will das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Unklar ist, ob ein Urteil fällt oder weitere Zeugen vernommen werden sollen. In dem Rechtsstreit geht es um Schadenersatzklagen von PSE-Anteilseignern. Diese werfen dem Großaktionär von Volkswagen vor, zu spät über den Abgasskandal informiert zu haben. Zuletzt hatten der frühere PSE-Vorstandschef Wendelin Wiedeking und der damalige Finanzvorstand Holger Härter jegliches Wissen von Abgasmanipulationen bei Volkswagen verneint.

