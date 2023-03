Bohrloch Guluc-2 von Trillion Energy erprobt 16,35 MMcf pro Tag

Bohrloch Guluc-2 auf Gasfeld SASB in der Türkei nun in Produktion

29. März 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die Ergebnisse der Fördertests für das Erdgasbohrloch Guluc-2 auf dem Gasfeld SASB vor der türkischen Küste bekannt zu geben.

Am 28. März wurden 5,5 m des unteren Erdgassandes in Bohrloch Guluc-2 durchbohrt und erprobt. Die Durchflussrate erreichte einen Spitzenwert von 16,35 MMcf pro Tag. Der Anschlussdruck wurde mit 2.000 psi gemessen. Das Bohrloch wird nun mit einer Förderrate von zunächst etwa 6 MMcf pro Tag in die langfristige Produktion gehen.

Wie bereits zuvor in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, wurden in Bohrloch Guluc-2 Gaslagerstätten von 73 m in 14 separaten Intervallen vorgefunden. Die aktuellen Ergebnisse der Fördertests und die Produktion stammen von Gaslagerstätten von nur 6 m – 67 m müssen in Zukunft noch durchbohrt werden, um einen langfristigen Produktionshorizont für das Bohrloch zu gewährleisten.

Das Bohrloch Guluc-2 peilte eine Struktur an, der bis dato keine Reserven zugeschrieben wurden, und stellt eine bedeutsame Entdeckung dar, zumal sie die dickste gestapelte Schicht (über 70 m) und die höchsten Durchflussraten aufweist, die bis dato in unserem Bohrprogramm gemessen wurden.

Der Bohrturm Uranus wird nun abgebaut und zum East Ayazli Tripod verlegt, um mit der Bohrung des Bohrlochs Bayhanli-2 zu beginnen. Das Bohrloch Bayhanli weist 2P-Reserven von 4,2 Bcf (49-%-Beteiligung von Trillion) auf.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

„Das Bohrloch Guluc-2 ist ein großer Erfolg und wird in den kommenden Jahren ein hervorragender Produzent sein. Es ist das vierte erfolgreiche Gasbohrloch unseres Programms, das nun sowohl aus geologischer als auch aus technischer Sicht deutlich weniger Risiko aufweist. Guluc-2 ist das bis dato am weitesten reichende Bohrloch mit einer horizontalen Distanz von über 3 km. Der Bohrturm wird nun mobilisiert, um den Gaspool Bayhanli zu erbohren – eine geprüfte Reserve, die noch nie gefördert wurde.“