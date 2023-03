Halbe Milliarde Verlust für Ita - Lufthansa weiter interessiert

ROM/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auch nach einem erneuten Verlust in Höhe von 486 Millionen Euro bleibt die italienische Fluggesellschaft Ita ein Übernahmeziel für den Lufthansa -Konzern. Die Verhandlungen mit dem italienischen Staat seien auf einem guten Weg, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr nach Angaben eines Unternehmenssprechers am Mittwoch in Brüssel. Er sei optimistisch, noch innerhalb der vereinbarten Frist bis zum 24. April zu einem Ergebnis zu kommen. Natürlich spielten die jüngsten Geschäftsergebnisse eine Rolle bei der Bewertung des Unternehmens.

Lufthansa will über eine Kapitalerhöhung zunächst 40 Prozent an der Alitalia-Nachfolgerin übernehmen und sich perspektivisch für einen zweiten Schritt die übrigen Anteile über Optionen sichern. Darüber laufen seit Januar exklusive Verhandlungen mit dem italienischen Staat als Alleineigentümer der Fluggesellschaft.