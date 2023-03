DAX klar über dem Widerstandslevel

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Nachdem wir in dieser Woche mehrfach den Widerstand angelaufen hatten und das Momentum dort immer wieder nach unten drehte, gelang am Donnerstag der Sprung über die 15.250 bis 15.300er-Region. In der Morgenanalyse am 28.02.2023 hatten wir diese Marke herausgearbeitet (Rückblick):

20230328 DAX Endloskontrakt

Auf die genauen Ereignisse und Trades an der Schwelle vom Vortag gehe ich nun ausführlicher ein.

DAX-Trading am Widerstandsbereich nur einmal möglich

Erneut startete der Handelstag fester und hatte direkt, mit einem neuen GAP im Rücken, den Widerstandsbereich 15.250 bis 15.300 im Blick. Genau wie am Dienstag war dies für mich der Anlass, im Livetrading eine entsprechende Order zu platzieren und diese dann beim Eindringen in das GAP auszubauen:

2023-03-29 DAX-Trade2

Schau gern mit mir zusammen wieder im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung auf die ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Im weiteren Verlauf wurde das GAP auf der Unterseite nicht ganz geschlossen, aber zumindest verkleinert. Damit entstand ein neuer Schwung, der letztlich erneut zum Widerstandsbereich hin ausgerichtet war und sich am Mittag dann tiefer in diese Zone bewegte.

Mit dem positiven Start der US-Börsen und einem "Revival" der Technologiewerte, gelang dann die Überschreitung:

20230329 DAX XETRA Ausbruch

Insbesondere eine Infineon im DAX, die ihren Ausblick nach oben setzte und damit die Anleger begeisterte, zog den Index weiter über den Widerstandsbereich.

Dies führte im Handel am Ende zu einem klarem Plus, wie die Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

2023-03-29 DAX Boerse Frankfurt

Mit diesen Gedanken schwenken wir auch direkt zum Verlauf an der Wall Street.

Blick auf die Wall Street am Mittwoch

Was eine Infineon in Deutschland war, gelang auch einer Micron Technology in den USA. Festere Ausblicke sorgen an der Börse momentan für Phantasie und Käufe, sodass der Nasdaq hier am Ende der Handelssession direkt zum Jahreshoch lief und sich damit erneut an diesem Widerstand zeigt:

20230330 Nasdaq-100

Natürlich gab es auch wieder Szenarien für fallende Kurse, die wir im Livetrading am Nachmittag entsprechend erörterten. Hierbei kam es zunächst nach einem großen GAP zu keiner klaren Tendenz. Somit fügte ich im Dow Jones eine Stopp Sell Order ein und wartete auf das Eindringen in das GAP:

2023-03-29 Dow Jones Trading1

Im weiteren Verlauf wurde die Order ausgeführt und konnte entsprechend den Risikoparametern gemanagt werden:

2023-03-29 Dow Jones Trading2

Auch dies kannst Du gern wieder ab 15.25 Uhr im Livetrading mit mir zusammen verfolgen:

AndreasBernstein Livetrading WALL-STREET

Ein solides Plus bei allen US-Indizes stand letztlich auf dem Kurszettel:

2023-03-29 Wall Street Schluss

Die Stimmung im Fear and Greed Index hellt sich damit weiter auf:

2023-03-30 Fear and Greed

Was ist daraus für den heutigen Tag abzuleiten?

DAX-Ideen am Donnerstag 30.03.2023

Die Überschreitung des mittelfristigen Widerstandes hat nun technisch die Tür zur alten Range wieder aktiviert:

20230329 DAX XETRA mittelfristig

Testen wir den Bereich noch einmal von oben oder geht nun der Trend direkt durch die Range bis 15.650 weiter?

In der Vorbörse haben wir darauf keine konkrete Antwort, aber als Indikation bereits die Fortsetzung der gestrigen Bewegung im Blick:

20230330 DAX Endloskontrakt

Es skizziert sich damit ein neues GAP auf der Oberseite, welches sich an das gestrige im Trendverlauf anschliesst.

Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine für den Donnerstag

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche findest Du hier:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender stehen ab 10.00 Uhr eine Menge Daten aus der EU auf der Agenda. Das EU Wirtschaftsbulletin, das EU Verbrauchervertrauen und das EU Industrievertrauen.

14.00 Uhr werden die Daten zum Verbrauchervertrauen aus Deutschland maßgeblich sein. Es folgen 14.30 Uhr die persönlichen Konsumausgaben aus den USA und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung neben dem Bruttoinlandsprodukt.

Die Zusammenfassung aller Tagestermine findest Du hier als Tabelle:

2023-03-30 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

[smartslider3 slider="5"]

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!