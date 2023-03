WARBURG RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse von 2022 an. Anhaltende Neuausrichtung bleibe das Thema beim IT-Dienstleister. Die Aktie schreie geradezu nach einem strategischen oder aktivistischen Investor, der an die Tür klopfe./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 30,62EUR gehandelt.