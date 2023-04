Schock: Bankrun bei First Republic Bank schlimmer als gedacht! Aktie stürzt ab

Der Mittelabfluss bei der US-Krisenbank First Republic war schlimmer als erwartet. Wie der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet, sanken die Einlagen im ersten Quartal um 41 Prozent auf rund 104 Milliarden US-Dollar. Anlaysten waren im Schnitt von 137 Millarden US-Dollar ausgegangen.

Immerhin sank der Nettogewinn der First Republic dank steigender Zinsen weniger stark als befürchtet und lag im ersten Quartal 2023 bei 1,23 pro Aktie. Dennoch brach die Aktie der First Republic nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 20 Prozent ein, Anleger befürchten offenbar weiteres Ungemach bei der US-Regionalbank.



Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im Frühjahr 2023 hat das Vertrauen der Kunden in US-amerikanische Regionalbanken erschüttert. Aus Angst vor einem Zusammenbruch der First Republic Bank zogen Kunden in großem Stil ihr Geld ab und parkten es bei amerikanischen Großbanken.