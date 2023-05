Kaufsignal bei WallStreet und DAX zum Mai

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Der DAX hat eine starke Woche hinter sich, die den Monat April insgesamt mit einem Gewinn abschliessen ließ. Dabei gab es keine nennenswerte Konsolidierung. Es waren eher einzelne Tage, die sich rot einfärbten und letztlich immer nur eine Zwischenstation vor neuen Verlaufshochs bildeten.

Der Blick auf alle Handelstage des Monats mit der Gesamtperformance ist hier dargestellt:

Damit konnte sich der Index zwar nicht stärker als die Wall Street Indizes entwickeln, aber doch im Aufwärtstrend verbleiben und sogar ein neues Jahreshoch am letzten Handelstag des Aprils einziehen:

Auf die Chartbilder gehe ich nun gesondert ein.

DAX-Performance im Chartbild

Die Jahreshochs wurden in jüngster Zeit nur schüchtern und minimal ausgeweitet. Damit bildete sich ein Widerstand, den wir bei den letzten Morgenanalysen immer wieder besprochen hatten und der sich seit Mitte April um 15.900 Punkten genauer darstellen lässt:

Da es auf der Unterseite auch zu keiner längeren Konsolidierung kam, ließ sich eine Range zwischen 15.700 und 15.900 knapp oberhalb der sehr großen Range aus dem Februar (in blau dargestellt) skizzieren:

Sie galt als Orientierung im Handel und als Basis für einige Trades, die ich Dir vor allem zur Eröffnung des DAX börsentäglich zeigte. Wie am Freitag genau an der oberen Begrenzungszone:

Im "Big Picture" sind beide Range-Bereiche sehr schön zu sehen und bringen damit zwei Szenarien hervor:

Prallt der Index hier ab, sehen wir vermutlich ein weiteres Pendeln in der skizzierten Spanne bis 15.700 und bei einem Durchbruch auch ein Einlaufen in die große Handelsspanne von Februar/März. Gelingt der nachhaltige Sprung über 15.900 ist die 16.000 und damit dann auch das Allzeithoch als ableitbares Szenario in Blickweite.

Der XETRA-DAX hat am Freitag sehr genau "oben" geschlossen und damit die Sachlage für den Handelsstart in dieser Woche sehr spannend gestaltet. Die exakten Daten der Börse Frankfurt sind hier als Abbild dargestellt:

Hier kam es nachbörslich zu einem weiteren Aufschwung, bei dem man im Endloskontrakt einen Ausbruch auf der Oberseite vermuten kann:

Was trugen die US-Märkte dazu bei?

Wall Street und vor allem Nasdaq sehr stark

Im Nasdaq bot sich ein ähnliches Bild. Der Technologieindex verarbeitete in der letzten Aprilwoche die Quartalszahlen von Meta Platforms, Microsoft aber auch Alphabet gut und profitierte von diesen Schwergewichten deutlich. Damit bewegte er sich in der skizzierten Range der letzten Wochen adäquat zum DAX nach oben und erreichte am Freitagabend dann ein neues Verlaufshoch, was dort ebenfalls ein Jahreshoch darstellt:

Der Dow Jones zog mit, insbesondere wegen Microsoft, die im Index gelistet sind. Hierbei gab es ein Monats- aber noch kein Jahreshoch. Der Chart ist dennoch beeindruckend:

Als Fazit ist das gleiche Bild wie im DAX zu unterstellen: Findet ein nachhaltiger Ausbruch statt, dürfte die Rallye sich auf eine neue Stufe heben und damit ein weiteres Kaufsignal erzeugen. Gern gehe ich im Video darauf näher ein, ebenso wie im Livetrading ab 15.25 Uhr ab Dienstag.

Auf welche Termine gilt es noch zu achten?

Termine an der Börse für den Start in den Mai

Der Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, startet bereits am Montag mit dem Wall Street Handel:

Vor allem Apple dürfte am Donnerstag spannende werden, da das Unternehmen die größte Marktkapitalisierung an der Wall Street aufweist.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch wieder jede Menge Daten aus makroökonomischer Sicht. Vor allem die beiden Notenbanksitzungen der FED und EZB stehen in dieser Woche im Fokus. Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist daher von dieser Seite mit Impulsen zu rechnen.

Im Detail sprechen wir an den einzelnen Handelstagen über die Termine am Morgen.

Alle schwergewichtigen Termine der Woche habe ich Dir hier einmal aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

