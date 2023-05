Indigo Exploration erhält über 0,7 Millionen $ durch Ausübung von Warrants

8. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / – Indigo Exploration Inc. (das „Unternehmen“) (TSX-V: IXI, FWB: INEN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Ausübung von 7.147.235 Warrants zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie in der vorigen Woche Einnahmen in Höhe von 714.235 $ erzielt hat. Dies macht ungefähr 60 % der ausstehenden 0,10-$-Warrants mit Fälligkeitsdatum 15. Mai 2023 aus.

„Die frühe Ausübung von Warrants durch bestehende Aktionäre stellt einen starken Vertrauensbeweis in die Perspektiven und das Management des Unternehmens dar“, erklärte CEO Paul Cowley. „Diese zusätzlichen Mittel werden genügend Betriebskapital für unsere geplanten Arbeitsprogramme auf den verschiedenen Lithium-Sole-Projekten für den Rest des Jahres bereitstellen. Unser Explorationsprogramm 2023 konzentriert sich anfänglich auf die Projekte Fox Creek und Leduc, insbesondere auf die Probenahmen aus dem Bohrloch und das Modellieren des Grundwasserleiters, damit wir unabhängige NI 43-101-Ressourcenschätzungen für jedes Projekt aufstellen und bis Ende des Jahres vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien (‚PEA’) beginnen können.“

„Wir gehen davon aus, dass der Großteil der ausstehenden 4,4 Millionen Warrants, die am 15. Mai 2023 ablaufen, ausgeübt werden wird, was zusätzliche Geldmittel in Höhe von bis zu 0,44 Millionen $ bedeuten würde, um unsere Erschließungspläne für 2023 noch weiter zu beschleunigen“, so CEO Paul Cowley.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithiumsole-Explorationsunternehmen mit 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen im Zentrum der kanadischen Provinz Alberta. Die drei primären Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha), die sich im Herzen der Lithiumexploration und -erschließung im Westen Kanadas befinden. Das Unternehmen besitzt auch die Goldkonzession Hantoukoura in Burkina Faso, die sich über 23.800 ha erstreckt.

für: “Paul Cowley”

President und CEO

604-340-7711

pcowley@indigoexploration.com

www.indigoexploration.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie „können“, „werden“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.