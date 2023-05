Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Die Verlängerung der Frist ließ die Lynas-Aktie in Australien bei starkem Volumen um 12% steigen.

Erst im Februar hatte die Regierung Malaysias Lynas eine neue Dreijahreslizenz für die im Bundesstaat Pahang errichtete Anlage erteilt, wobei eine Auflage war, dass bis zum 1. Juli das „Cracken und Auslaugen“ von Lanthanidkonzentrat in ein Gebiet außerhalb Malaysias verlegt werden muss. Laut den malaysischen Behörden erzeugt die Geschäftseinheit radioaktive Abfälle.

Lynas betreibt in Malaysia die größte Verarbeitungsanlage für Seltene Erden außerhalb Chinas und hat dabei immer wieder mit Bedenken in Bezug auf deren Umweltverträglichkeit sowie Widerstand aus den lokalen Gemeinden zu kämpfen.

Die Behörden in Malaysia haben dem australischen Seltene Erden-Produzenten Lynas (WKN 871899 / ASX LYC) sechs weitere Monate gegeben, um seine Verarbeitungsanlage in dem asiatischen Land in Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen zu bringen.

Eine Firstverlängerung für die Seltene Erden-Anlage von Lynas wird am Markt positiv aufgenommen.

Disclaimer