15900 weiter wichtig zum DAX-Wochenstart

Für die gesamte Woche ließ sich wenig Volatilität skizzieren. Dabei konnte auf der Oberseite die 16.000 nicht mehr erreicht werden. Es blieb bei einem kleinen Minus, wie auch beim marktbreiten S&P500 aus den USA, der ähnlich performte:

Die Handelstage des DAX liste ich Dir hier einmal auf. Du siehst zudem, wie der Monat Mai nun weiter leicht im Minusbereich verharrt aber dennoch kein großes "Sell in may..." stattfand:

Damit stehen wir nahezu unverändert im DAX-Chartbild an der oberen Range-Kante um 15.900 Punkte verankert:

Auf die aktuelle Vorbörse gehe ich im nächsten Abschnitt nach einem kurzen Blick auf die Wall Street ein.

Wall Street nur teilweise mit Rekorden

Erneut zeigte der Nasdaq seine Stärke, beziehungsweise die großen Technologietitel, die den Index dominierten. Damit schiebt sich das Technologiebarometer auch ohne Marktbreite weiter von Jahreshoch zu Jahreshoch:

Intraday sind hierbei natürlich auch immer Short-Chancen handelbar, doch das Sentiment blieb positiv:

Diese Art des Handelns gegen den Obertrend bringt zwar die Chance mit, bei einem Trendwechsel frühzeitig im markt zu sein, doch entsprechend von der Dynamik begrenzt waren diese Trades intraday natürlich begrenzt. Oft drehten die Märkte nach einem GAP-close wieder ab.

Schwächer schaute es beim Dow Jones aus, der im Wochenverlauf mehr als ein Prozent verlor und weiterhin an einer Unterstützung bastelt:

Hier bieten sich im Falle eines Bruchs weitere Short-Orders an. Am Freitag selbst gab es keine großen Bewegungen, auch wenn das Verbrauchervertrauen aus den USA deutlich unter den Erwartungen lag.

Die Ergebnisse vom Freitag zeige ich Dir hier mit den kaum verändertenSchlusskursen auf:

Gern suche ich entsprechende Setups wieder mit Dir zusammen im Livetrading ab 15.25 Uhr:

Wie ist die Lage damit im DAX zu skizzieren?

DAX-Ideen zum Wochenstart

Die Voraussetzungen für den Donnerstag waren zunächst positiv. Nachdem sich der Index unteren Range-Kante sehr nah kamen und uns dort wieder (an einem GAP, besprochen in der Morgenanalyse am 12.05.2023) dynamisch abwendete, war das Ziel erneut an der 15.900 zu suchen (Rückblick):

Da wir schon aus der Vorbörse heraus sehr dynamisch zu diesem Bereich starteten, bot sich direkt zum Handelsstart dort erneut eine Short-Position im Livetrading an:

Im weiteren Verlauf fiel der Index jedoch nicht mehr komplett zurück und umspielte eher den oberen Bereich. Schau mir dazu im Livetrading ab 8.55 Uhr wieder zu den ersten Trades des Tages explizit über die Schulter:

Die Range bleibt damit weiter "magisch" und bisher nur der Signalgeber für einen Run zu den Hochs der Vorwoche. Diese fielen leicht ab und zeigen damit eine Abwärtstrendlinie auf, die ich knapp unterhalb der 16.000er-Marke als Widerstandsbereich definiere:

Mit den Daten der Vorbörse lässt sich kein direktes Signal sehen, aber über die Verengung der Bandbreite der letzten Kurse eine Dreiecksformation konstruieren. Sie deckt sich mit einem Ausbruch aus dem Range-Kanten-Bereich:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt vom Freitag gibt es daher auch kein GAP am Morgen zu sehen:

Mehr dazu dann gleich auf Twitch und im Livetrading.

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures.

Termine an der Börse zum Montag den 15.05.2023

Zunächst der Blick auf die nächsten Quartalszahlen der nun startenden Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren:

Neben den Quartalszahlen blicken wir heute auf neue Daten aus dem Wirtschaftskalender.

Wir starten mit den Großhandelspreisen aus Deutschland und blicken dann 11.00 Uhr auf die EU-Industrieproduktion.

Am Nachmittag ist noch der NY Empire State Produktionsindex um 14.30 Uhr relevant.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

