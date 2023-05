Siemens Energy: Geht der Höhenflug weiter? Morgan Stanley mit Hammer-Kursziel

Schon am Montag war Siemens Energy nach der Vorlage seiner Quartalszahlen der Gewinner im DAX. Dank positiver Analystenstimmen setzte sich die Rallye am Dienstag fort, die Aktie liegt mehr als drei Prozent im Plus. Innerhalb von drei Handelstagen haben die Papiere um mehr als neun Prozent zugelegt.

Es waren vor allem die überraschend starken Auftragseingänge, die Experten überzeugen konnten. "Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry scheinen den Erholungskurs auch mit einem beeindruckenden Auftragseingang zu bestätigen", schreibt Senior Investment Analyst Volker Stoll von der LBBW. "Eine nachhaltige und zugleich solide Margenverbesserung wird zunehmend greifbar.