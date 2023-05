Uranium Energy Corp ernennt James Hatley zum Vizepräsidenten der Produktion in Kanada

Corpus Christi, Texas, 18. Mai 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, die Ernennung von James Hatley zum Vizepräsidenten der Produktion (Vice President Production) in Kanada bekannt zu geben.

Amir Adnani, Präsident und CEO, sagte: „Wir freuen uns, James Hatley in unserem Produktionsteam willkommen zu heißen, um unsere kanadischen Projekte zu entwickeln, einschließlich des Roughrider-Projekts, das für UEC in Ost-Athabasca ein aufregender Katalysator ist und unsere hochgradige konventionelle Pipeline in Kanada verankert.“

James Hatley verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bergbau, einschließlich Erschließung, Bau und Betrieb von Uran- und Basismetallminen. Zuletzt leitete er den Bau von drei Minen bei einem der größten Bergbauprojekte Kanadas, die Erweiterung der Mine Voisey's Bay für Vale.

Vor seiner Tätigkeit bei Vale war James Senior VP of Project Development bei NexGen Energy und war als Berater für Saudi Aramco in Übersee tätig.

James war mehr als 13 Jahre lang bei der Cameco Corporation tätig, wo er unter anderem als Projektleiter und Superintendent für die McArthur River-Erweiterung und das Millennium-Projekt, als leitender Bergbauingenieur bei McArthur River sowie als technischer Leiter und Projektleiter für das Cigar Lake-Projekt wichtige Führungspositionen innehatte. Die Entwicklung von McArthur River und Cigar Lake führte zu den beiden weltweit hochgradigsten, produktivsten und kostengünstigsten Uranprojekten, die spezielle Kenntnisse und technische Ansätze erforderten.

James Hatley ist ein Professional Engineer (P.Eng.), Project Management Professional (PMP) und hat einen Master of Business Administration der Athabasca University. James Hatley war drei Amtszeiten lang Vorstandsmitglied der Saskatchewan Mining Association und erhielt 2017 eine Auszeichnung des Canadian Institute of Mining and Metallurgy Fellowship für „über 20 Jahre technische Führungsarbeit“.

James Hatley, VP Produktion, Kanada, erklärte: „Ich freue mich, zu UEC zu stoßen und die Entwicklung der kanadischen Projektpipeline bis zur Betriebsaufnahme anzuführen. Durch UECs Portfolio an hochgradigen Projekten sind wir in der Lage, der nächste Uranproduzent im Athabasca-Becken zu werden. Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Roughrider (1) wird im Athabasca-Becken im Hinblick auf die potenzielle Produktion und den Zeitplan für UEC, unsere Stakeholder und die kanadische Uranindustrie eine Schlüsselrolle spielen. Insbesondere die erstklassige Arbeit des früheren Eigentümers Rio Tinto bei der Weiterentwicklung des Projektdesigns, der Einbindung der Gemeinden, der Umweltverträglichkeitsprüfung und der bisherigen Zulassungseinreichungen bei den Behörden(2) bilden eine solide Grundlage für zukünftige Fortschritte.“