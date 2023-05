shopreme revolutioniert Self-Checkout mit kundenorientierter SCO

Graz/Leibnitz (ots) - shopreme matrix, entwickelt mit umdasch, schafft ein neues

Self-Checkout-Erlebnis für KonsumentInnen und optimiert Arbeitsprozesse in der

Filiale.



shopreme, führender Anbieter von Unified-Self-Checkout-Lösungen, bringt mit dem

shopreme matrix Self-Checkout Kiosk eine revolutionäre Lösung für den

Einzelhandel auf den Markt. Die innovative SCO, die gemeinsam mit umdasch The

Store Makers entwickelt wurde, schafft ein neues Self-Checkout-Erlebnis, das die

Bedürfnisse von Einzelhändlern und KonsumentInnen gleichermaßen erfüllt.





Konsumentenzentriertes Design mit Fokus auf Benutzererfahrungshopreme löst mit seinem SCO zentrale Herausforderungen traditionellerSelf-Checkout-Systeme und eliminiert die Komplexität für KundInnen. Entwickeltfür eine optimale Customer Journey, ist shopreme matrix(https://www.shopreme.com/de/matrix/) so intuitiv zu benutzen wie eine moderneSmartphone-Anwendung. Die benutzerfreundliche Software und das ausgeklügelteHardware-Design garantieren KundInnen einen reibungslosen Self-Checkout-Prozessals positiven Abschluss des Einkaufserlebnisses.Premium-Hardware in Partnerschaft mit umdasch The Store MakersDie Premium-Hardware der shopreme matrix ist das Ergebnis einer strategischenZusammenarbeit mit umdasch The Store Makers, einem renommierten Experten für dieEntwicklung und Herstellung von Retail-Hardware. Mit mehr als 155 JahrenErfahrung ist umdasch einer der führenden Innovatoren im Handel, spezialisiertauf Ladenbau, digitale Lösungen und hochwertige Handelsaustattungen. Die Allianz zwischen shopreme und umdasch vereint Exzellenz in Software und Hardware ineinem wirklich außergewöhnlichen gemeinsamen Produkt.Maßgeschneiderte Lösungen für Einzelhändlershopreme matrix ist eine hochgradig anpassbare Self-Checkout-Lösung.Einzelhändler können das System bereits ab dem ersten Gerät an ihreAnforderungen anpassen. Hierfür stehen verschiedene Optionen zur Auswahl: vonAblagen über Impulskaufregale und Farben bis hin zu UI/UX der Software. Dieshopreme matrix SCO ist einfach zu installieren und unterstützt sämtlicheProduktkategorien, einschließlich Gewichts- und Bundle-Einheiten, Pfandprodukte,altersbeschränkte Produkte und mehr.Effizienz und einfache Bedienung in der FilialeOptimiert für effiziente Abläufe in der Filiale, bietet shopreme matrixmaximalen Nutzen bei minimalem Wartungs- und Kostenaufwand. Ein Highlight indieser Hinsicht ist der Öko-Bon, der den Papierverbrauch um 80 % reduziert.Anstatt einer vollständigen Papierquittung, können KundInnen damit einen QR-Codedrucken, der den Download einer digitalen Quittung ermöglicht. Gleichzeitig kann