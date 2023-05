Der DAX auf Allzeithoch – und nun?

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

am Freitag markierte der DAX ein neues Allzeithoch. Startet nun die nächste Rally-Stufe oder war dies nur ein Ausrutscher?

Die „Verfallstags-Mechanik“ in Aktion

In der vergangenen Woche haben wir wieder einmal erlebt, wie der Verfallstag die Kurse beeinflussen kann: In den USA machte sich urplötzlich Optimismus breit, dass am Wochenende eine Einigung über die Schuldenobergrenze zustande kommen könnte. Zumindest ließen beide politische Lager entsprechende Aussagen fallen. Das lockte die Bullen an den US-Börsen aus der Reserve. Und auch hierzulande stiegen dadurch die Kurse.