Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 475 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 300 auf 475 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des Grafikkarten-Spezialisten sei "extrem stark" gewesen und die Konsensschätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie deutlich übertroffen worden, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wer als Anleger auf KI setzen wolle, sei - auch wenn die Aktie auf den ersten Blick teuer erscheine - mit Nvidia wohl doch ganz gut dran./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023

