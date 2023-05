Interra Copper (CSE IMCX / WKN A3DHGP) hat erst vor Kurzem dargelegt, wie das Explorations- und Bohrprogramm auf dem vielversprechenden Kupferprojekt Tres Marias, an dem man eine Mehrheitsbeteiligung vom Branchenriesen Freeport McMoRan übernommen hat, aussehen soll. Jetzt werden bereits Bohrgeräte und Crews aufs Gelände verlegt.

Tres Marias liegt rund 40 Kilometer südwestlich der Stadt Calama in der chilenischen Region Antofagasta und in der Nähe großer Bergbaubetriebe wie der Chuquicamata-Mine von Codelco sowie der Spence-Mine von BHP. Das hat den Vorteil, dass Interra über einfachen Zugang zu Infrastruktur Dienstleistungen und Arbeitskräfte verfügt, was laut dem Unternehmen die Arbeiten vereinfachen sollte.

Man hat eine erfahrene, lokale Bohrgesellschaft – Sociedad Perforaciones E Inginiería Chile Limitada (PerfoChile) – mit den Bohrungen beauftragt, die auf vielen der großen, produzierenden Minen Chiles tätig ist. Ziel ist es, in der ersten Phase mit so genannten Rückspülbohrungen mehrere, sehr aussichtsreiche Anomalien (geologisch und geophysikalisch) zu untersuchen, die sich auf dem 16.250 Hektar großen Projekt befinden.

Wie Interra-CEO Chris Buncic erklärte habe man die Errichtung der Bohrstandorte abgeschlossen und sei PerfoChile nun vor Ort. Man sei schon sehr gespannt, so Buncic weiter, welche Ergebnisse die jetzt angestoßenen Aktivitäten erbringen werden. Daten aus früheren Bohrungen sowie geologische und geophysikalische Interpretationen deuten Interra zufolge das Potenzial auf ein Kupferporphyrsystem west-südwestlich historischer Arbeiten an.

Das Geologenteam des Unternehmens hat die Theorie aufgestellt, dass die Verwerfungen Guacate East und Guacate West den Transfer von mineralisierenden Flüssigkeiten aus einem tieferen intrusiven Ziel ermöglicht haben könnten, und die Lage der geophysikalischen Anomalien und die Oberflächenalteration unterstützen demzufolge diese Idee.

Wir sind ebenfalls gespannt, was die erste Bohrphase auf Tres Marias bringen wird und ob das Unternehmen die erwähnte Theorie bestätigen kann. Wir bleiben auf jeden Fall dran.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Interra Copper halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht derzeit in einem entgeltlichen Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, über das sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Publikationen über Interra Copper nutzt. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum diskutieren. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.