Westland Milk Products - ein Tochterunternehmen von Yili - vollzieht Grundsteinlegung für Lactoferrin-Fabrik in Neuseeland

HOKITIKA, Neuseeland, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. Mai hat die Yili-Tochter Westland Milk Products eine Grundsteinlegung für den Bau ihrer 70 Millionen NZD (42,58 Millionen USD) teuren Lactoferrin-Fabrik in Hokitika, Neuseeland, vollzogen. An der Zeremonie nahmen der neuseeländische Minister für Handel, Export und Landwirtschaft sowie Abgeordnete für die Westküste Tasmaniens, Damien O'Connor; der Generaldirektor des Ministeriums für Primärindustrie, Ray Smith; der chinesische Botschafter in Neuseeland, Wang Xiao Long; und der chinesische Generalkonsul in Christchurch, He Ying, teil.

Die Investition wird es Yili ermöglichen, mit einem Marktanteil von etwa 10 Prozent zu den drei weltweit führenden Unternehmen in der Kategorie Lactoferrin zu gehören.

„Der heutige Start des Lactoferrin-Programms wird die Position von Westland als einer der weltweit führenden Hersteller von hochgeschätzten bioaktiven Inhaltsstoffen sichern", sagte Li vor geladenen Gästen. „Die Investition signalisiert auch das Engagement von Yili, die weltweite Führung im Bereich der hochwertigen bioaktiven Milchinhaltsstoffe zu übernehmen."

„Wir waren eines der ersten Unternehmen, das diesen hochspezialisierten Eiweißbestandteil auf den Markt gebracht hat und wir haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre einen Ruf als Hersteller eines Produkts von außergewöhnlicher Qualität aufgebaut", sagte Wyeth. „Unsere Innovationspipeline für bioaktive Inhaltsstoffe ist weit fortgeschritten und wir freuen uns, dass wir der Kommerzialisierung dieser Konzepte einen Schritt näher gekommen sind".

Lactoferrin, ein vielseitiges natürliches Protein, bietet Vorteile für das Immunsystem sowie eine antibakterielle und antioxidative Wirkung. Seine Verwendung in Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und in anderen Industriezweigen ist heute weitverbreitet. Als verbraucherorientiertes Unternehmen hat Yili den Bedarf der Verbraucher an Produkten wie Lactoferrin vorausgesehen und ist entschlossen, mehr nahrhafte und gesunde Produkte auf die globalen Märkte zu bringen. Das Unternehmen hat beträchtliche Ressourcen in die Forschung und Entwicklung investiert, um die Herausforderungen bei der Extraktion von Lactoferrin zu bewältigen.

Im Laufe der Jahre hat Yili erfolgreich seine eigene ausrichtbare Lactoferrinextraktions- und -schutztechnologie entwickelt, welche die Qualität der Proteinbestandteile erheblich verbessern und die Extraktionseffizienz erhöhen kann.

Analysten zufolge ist Lactoferrin eine äußerst wichtige und knappe Ressource für die Milchindustrie. Dieses Projekt stellt daher ein wichtiger Schritt in den Bemühungen von Yili dar, zentrale technologische Barrieren zu überwinden, den globalen Einfluss des Unternehmens zu stärken und dessen langfristiges strategisches Konzept zu entwickeln.

An der Veranstaltung zur Grundsteinlegung nahmen auch andere namhafte Gäste teil, darunter: Der Botschaftsrat der chinesischen Botschaft in Neuseeland, Chen Zhiyang; der Erste Sekretär der Handelsabteilung der chinesischen Botschaft in Neuseeland, Pan Jiansheng; der Konsul des chinesischen Generalkonsulats in Christchurch, Xu Li; der Vizekonsul des chinesischen Generalkonsulats in Christchurch, Li Muqing; der Direktor für Industrie und Stakeholder-Management bei MPI, Steve Cunningham; der Bürgermeister von Buller, Jamie Cleine; der CEO von Development West Coast, Heath Milne; und der stellvertretende Bürgermeister von Westland, Ashley Cassin.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2086530/00C2DD5A_D346_4645_9314_D6CB7 ...

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2086531/9F14838A_E044_4F78_B971_C5373 ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/westland-milk-products--ein-tochterunternehmen-von-yili--vollzieht-grundsteinlegung-fur-lactoferrin-fabrik-in-neuseeland-301835901.html