Sibanye-Stillwater macht auf seinem Weg zur Klimaneutralität mit dem Beginn seines ersten Projekts zur Nutzung erneuerbarer Energien weitere Fortschritte

Johannesburg, 29. Mai 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen ersten Stromabnahmevertrag (PPA, Power Purchase Agreement) abgeschlossen und den Abschluss der Finanzierungsverträge für ein 89-Megawatt-Windenergieprojekt erreicht hat. Die saubere Energie wird im Windpark Castle in der Nähe der Stadt De Aar in der südafrikanischen Provinz Nordkap erzeugt und mittels eines Stromdurchleitungsvertrags mit Eskom an die südafrikanischen Betriebe geliefert. Dies wird der größte private Windpark sein, der bisher in Südafrika errichtet wurde. Der Bau des Windparks Castle wird voraussichtlich im Juni 2023 beginnen und soll Anfang 2025 in Betrieb gehen.