Recharge Resources nimmt magnetotellurische Messungen auf dem Lithiumprojekt Pocitos 1 und 2 auf

Vancouver, BC – 30. Mai 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei seinem Lithium-Sole-Projekt Pocitos auf den Blöcken Pocitos 1 und 2 im argentinischen Salar Pocitos geophysikalische Messungen über insgesamt 1.800 m bei einer insgesamt 8.500 m umfassenden magnetotellurischen Untersuchung auf drei Linien absolviert hat. Die Untersuchung wird mit der von Southernrock Geophysics verwendeten Ausrüstung bis in eine Tiefe von mindestens 1 bis 2.000 m vordringen.

Wie bereits angekündigt, ist die Grundlage für den NI 43-101-konformen Bericht in vollem Gange, nachdem Phillip Thomas, qualifizierter Sachverständiger von Recharge, das Bohrprogramm in Argentinien aufgesetzt hat, als er im November 2022, erneut im Januar 2023 und zuletzt im Mai 2023 vor Ort war, um den Kern, die Durchflussraten und die Proben zu messen und zu überprüfen und so den erwarteten NI-43-101-konformen Bericht zu erstellen. Externe Hydrologen haben das Projekt ebenfalls besichtigt und dabei den Standort und den Bohrkern inspiziert.

Die geophysikalischen Messungen werden die zusätzlichen Bohrungen in den zusammenhängenden Blöcken Pocitos 1 und Pocitos 2 erheblich unterstützen, um die Größe der potenziellen Ressource zu bestimmen und das Konfidenzniveau der Schätzung nach Abschluss dieses ersten NI 43-101-konformen Berichts von der vermuteten in die angedeutete und nachgewiesene Kategorie anzuheben.

Der qualifizierte Sachverständige Philip Thomas, BSc Geol, FAusIMM MAIG, hat die letzten 22 Jahre mit der Exploration von Lithium-Solen verbracht, einschließlich des Baus und Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion im Salar Rincon (für 825 Mio. US$ an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erkundet und auf Grundlage von vier Explorationsbohrungen eine angedeutete und vermutete Ressource abgegrenzt (kürzlich für 962 Mio. US$ an Ganfeng verkauft).

Abb. 1. Geplante Messungen mit den Standorten der Bohrlöcher der Bohrkampagnen 2018 und 2022.

Abb. 2. Linien mit den bis zum 27. Mai 2023 erfassten Daten

Abb. 3. Geophysiker und technisches Team beim Verlegen der MT-Vermessungslinien

Dies ist ein weiterer Meilenstein im Bestreben des Unternehmens, im Projekt Pocitos eine Ekosolve-Anlage zur direkten Lithiumextraktion (DLE) mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Tonnen aufzubauen, um Richlink Capital Pty. – wie bereits im Rahmen einer Abnahme-Absichtserklärung angekündigt – mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-karbonat pro Jahr zu beliefern.