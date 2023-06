Star meldet Absichtserklärung („LOI“) mit Caverton Helicopters Limited für die Beschaffung der STAR-ISMS In-Flight Safety Monitoring Systems und als Channel Partner von Star Navigation in Westafrika

Brampton, Ontario - (1. Juni 2023) / IRW-Press / Star Navigation Systems Group Ltd. (CSE: SNA) (OTC Pink: SNAVF) (FWB: S3O) („Star“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit Caverton Helicopters Limited für das STAR-ISMS (In-Flight Safety Monitoring System, STAR-ISMS-System für die Sicherheitsüberwachung während des Flugs) als Komplettlösung für ihre derzeitigen Hubschrauber- und Flugzeugflotte bekannt zu geben. Caverton wird auch Channel Partner und Serviceanbieter für Maintenance Repair and Overhaul („MRO“, Wartung, Reparatur und Instandsetzung) in Westafrika werden.

Caverton Helicopters Limited ist eine Tochtergesellschaft der Caverton Offshore Support Group Plc. Caverton Offshore Support Group ist das erste vollständig integrierte Offshore-Supportunternehmen in Afrika südlich der Sahara, das hochwertige Logistikdienste für die Luft- und Seefahrt für Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie anbietet. Durch den Einsatz von Technologie und den Aufbau einer beeindruckenden Vermögensbasis sowie mehrerer technischer Infrastrukturen in der Region, ist die Caverton Group gut positioniert, um die derzeit auf dem afrikanischen Markt vorhandenen vielfältigen Möglichkeiten mit dem höchsten Maß an Sicherheit und Effizienz zu nutzen. Mit insgesamt 650 Mitarbeitern in 4 westafrikanischen Ländern und einer kombinierten Flotte von 30 Hubschraubern und Flugzeugen hat sich die Caverton Group zu einer beeindruckenden panafrikanischen Erfolgsgeschichte und einem Partner erster Wahl für die Hauptakteure im Öl- und Gassektor entwickelt und ist definitiv der Partner der Wahl für Star Navigation, um diese Technologie nach Westafrika zu bringen.

Capt. Ibrahim Bello, Managing Director und Accountable Manager von Caverton Helicopters Limited, erklärte: „Unser Fokus lag schon immer darauf, ein effizientes, unerschütterliches Engagement für höchste Sicherheitsstandards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Qualität und Kundenerfahrung zu bieten. Mit dem STAR-ISMS-Produkt konnte Caverton auf einzigartige Weise alle Erwartungen unserer Kunden übertreffen und bietet den Sektoren Wartung, Engineering, Offshore-Öl und -Gas sowie Militär/Verteidigung die Möglichkeit, die neuesten technologischen und verbesserten Entwicklungen im Luftfahrtsektor Afrikas zu nutzen.“