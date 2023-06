Eine technische Indikation für potenzielle Schnäppchen an der Wall Street bietet auch hier der Relative Strength Index (RSI-Indikator). Während ein Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen in der Regel bedeutet, dass eine Aktie überkauft ist , kann ein Wert unter 30 bedeuten, dass eine Aktie überverkauft ist.

Während die am stärksten überkauften Aktien meist nach einer Rallye heiß gelaufen sind und auf hohen Niveaus notieren, bieten die am meisten überverkauften Aktien möglichweise potenzielle Schnäppchen für Anleger.

Potenzielle Schnäppchen? Apple, Target und Co.: Die am meisten überverkauften Aktien der Wall Street

