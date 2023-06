Alpha Lithium rät den Aktionären, hinsichtlich Tecpetrols deutlich unterbewertetem Übernahmeangebot KEINE MAßNAHMEN zu ergreifen

VANCOUVER, British Columbia, 9. Juni 2023. Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) („Alpha Lithium“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein unaufgefordertes Übernahmeangebot von TechEnergy Lithium Canada Inc. erhalten hat, einer Tochtergesellschaft, die vor fünf Tagen von der spanischen Firma Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol“) gegründet wurde (das „Tecpetrol-Angebot“).

Das Board of Directors von Alpha Lithium (das „Board“) und sein Sonderausschuss unabhängiger Direktoren (der „Sonderausschuss“) werden das Tecpetrol-Angebot und das damit zusammenhängende Rundschreiben zum Übernahmeangebot mit ihren Finanz- und Rechtsberatern prüfen; danach wird das Board innerhalb der nächsten 15 Kalendertage in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen in einer Pressemitteilung und einem Rundschreiben an die Aktionäre des Unternehmens ausführlich Stellung nehmen und eine Empfehlung abgeben.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Juni 2023 erwähnt, ist Alpha Lithium in einen laufenden und umfassenden Prozess involviert, um den potenziellen Verkauf des Tolillar-Projekts zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung des Wertes für die Aktionäre liegt.

Das Tecpetrol-Angebot scheint ein durchsichtiger Versuch zu sein, einen laufenden und soliden Wettbewerbsprozess zu behindern, und das zu einem Preis, der deutlich unter dem Preis früherer Transaktionen liegt.

Dementsprechend fordert Alpha Lithium seine Aktionäre auf, keine Maßnahmen zu ergreifen und keine Alpha Lithium-Aktien im Zusammenhang mit dem Tecpetrol Angebot zu hinterlegen. Darüber hinaus sollten die Aktionäre von Alpha Lithium keine Maßnahmen in Bezug auf das Tecpetrol-Angebot ergreifen, bis der Sonderausschuss und das Board of Directors von Alpha Lithium die Möglichkeit hatten, das Tecpetrol-Angebot (einschließlich anderer möglicher Alternativen) im Detail zu prüfen und den Aktionären eine formelle Empfehlung zu geben.