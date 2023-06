NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Im Handelsverlauf kletterte der New Yorker Leitindex bis auf 34 488 Punkte, was den höchsten Stand seit Mitte Dezember bedeutet. Er schloss mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 34 408,06 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dow besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte.

Die anderen Indizes zogen am Donnerstag ähnlich kräftig an: Der marktbreite S&P 500 , der zur Wochenmitte ein knappes Plus geschafft hatte, legte letztlich um weitere 1,22 Prozent auf 4425,84 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,20 Prozent auf 15 185,48 Punkte. Er hatte nach dem Fed-Zinsentscheid seine Gewinne noch etwas ausgebaut und ist von allen drei Indizes seit Jahresbeginn am besten gelaufen, der Dow indes am schwächsten.