FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec , des Anlagenbauers Krones , der Software AG und der Redcare Pharmacy werden von diesem Montag an im MDax zu finden sein. Sie verdrängen so die folgenden vier Unternehmen aus dem Index der mittelgroßen Werte in den SDax, für die kleineren Werte darunter: den Immobilienkonzern Aroundtown , den Telekommunikationsanbieter United Internet , den Waferhersteller Siltronic sowie den US-Telekomausrüster Adtran Im Leitindex Dax gibt es keine Änderungen.

Aus dem SDax ausscheiden muss außerdem der Immobilienkonzern Dic Asset , da er - gemessen am frei handelbaren Börsenwert - der kleinste Index-Wert ist und daher seinen Platz angesichts der Wiederaufnahme von Evotec in die Dax-Familie räumen muss. Das Papier des Wirkstoffforschers war im Mai wegen eines nicht fristgerecht vorgelegten Geschäftsberichts von der Deutschen Börse aus dem MDax herausgenommen worden.

Zusätzlich wird Evotec von diesem Montag an auch dem Technologieauswahlindex TecDax angehören, aus dem dafür der Linux-Softwarespezialist Suse ausscheidet.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/