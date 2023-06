STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN UL2J1Z) Die Deutsche Telekom-Aktie arbeitet sich langsam wieder nach oben. Anfang Juni sorgten die Gerüchte, dass Amazon in den US-Mobilfunkmarkt einsteigen möchte, für einen Dämpfer und einen Kursrutsch von ca. 10% auf unter 19 Euro. Mittlerweile kostet ein Anteilsschein am Kommunikationskonzern 19,40 Euro. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,85 Euro an. Anleger steigen heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Die Aussichten auf einen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung lassen die Rheinmetall-Aktie seit Freitag um ca. 5,5% steigen. Unterdessen bewirbt sich das Land Brandenburg um die Ansiedelung einer Produktionsstätte zur Herstellung von Teilen des Kampfjets F-35. Rheinmetall und Lockheed Martin kooperieren bei der Herstellung des Kampfjets. Dabei soll es auch eine Montagelinie in Deutschland geben, da die Bundesregierung mehrere F-35 anschaffen möchte. Die Rheinmetall-Aktie klettert heute auf 260 Euro. Ein Call-Optionsschein auf den deutschen Rüstungskonzern ist an der Euwax gefragt. 3. Faktor 4x Long Knock-out auf Deutsche Post (WKN MB6PG9) Die Deutsche Post-Tochter DHL investiert in Finnland. Am Flughafen Helsinki-Vantaa soll für 100 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum entstehen. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant, insgesamt sollen 150 Arbeitsplätze entstehen. DHL möchte über das Logistikzentrum alle Express-Lieferungen in Finnland abwickeln. Die Aktie der Deutschen Post steigt um 1,1% auf 44,50 Euro. Seit Jahresbeginn konnte der Logistik-Konzern somit ca. 27% an Börsenwert zulegen. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Faktor 4x Long Knock-out auf die Deutsche Post rege.

Der Wochenstart verläuft für den DAX heute eher ruhig. Ohne große Impulse geht es nach dem kleinen Kursfeuerwerk vom Freitag um 0,5% auf 16.260 Punkte nach unten. In den USA ist heute Feiertag, Beobachter erwarten deshalb auch am Nachmittag keine größeren Bewegungen. Das zeigt sich auch am Stimmungsindikator Euwax Sentiment, der bei -4 Punkten notiert.

Worauf man bei der Aktien-Analyse unbedingt achten muss! Bei der Analyse von Einzel-Aktien tun sich nicht nur Börsenneulinge schwer. Auf der Invest 2023 erklärt Daniel Wassmer worauf es ankommt. Wo ist mein Unternehmen in der Produktionskette angesiedelt? Was muss ich bei Software-Aktien beachten? Ist mein Unternehmen ein “Zykliker”? Die Antwort auf diese und weitere Fragen erfährst du in diesem Video! Was es mit “Spawner”-Unternehmen auf sich hat, welche Rolle das Management spielt und welche Rolle Aktienrückkäufe spielen erklärt Daniel im zweiten Teil auf seinem Kanal “Investflow”. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NY6Od1tJ4os

