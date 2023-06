Erst Rallye dann Bullen-Falle bei US-Aktien? Was die Wall Street erwartet

Hartnett prognostiziert für den S&P 500 bis zum Labor Day am 4. September ein Aufwärtspotenzial von bis zu 150 Punkten gegenüber einem Abwärtstrend von 300 Punkten. Der Index ist in diesem Jahr bisher um 15 Prozent gestiegen.

Wall Street-Bär und Bank of America-Stratege Michael Hartnett ist nicht davon überzeugt, dass dies der Beginn eines "brandneuen, glänzenden Bullenmarktes" sei. Der derzeitige Markt erinnere eher an die Jahre 2000 oder 2008, mit einer "großen Rallye vor einem großen Zusammenbruch", zitiert Bloomberg Hartnett aus dem wöchentlichen Bericht der Bank über die Investitionsströme in verschiedenen Anlagekategorien.

Citigroup-Strategen sind optimistischer: Demnach könne der US-Markt weiterhin besser abschneiden als seine europäischen Konkurrenten, auch wenn die Rallye von relativ wenigen Aktien angeführt werde. "Wir stellen fest, dass eine Verengung der Rallye allein kein Grund ist, den Markt zu verkaufen; Aktien werden im Durchschnitt höher gehandelt, nachdem sich die Märkte verengt haben, obwohl die Volatilität ebenfalls steigt", so die Citi-Strategen in einer Mitteilung.

Und auch die Goldmänner erwarten eine Ausweitung der Rallye über die derzeitigen Mega Cap-Aktien hinaus. Goldman Sachs Research hob in der Folge seine Jahresendprognose für den S&P 500 von 4.000 auf 4.500 Punkte an: "Nach neun anderen Episoden seit 1980 mit einer starken Verengung der Breite bewegte sich der S&P 500 in den folgenden Monaten in der Regel seitwärts, da sich die Rotationen innerhalb des Marktes fortsetzten. Schließlich kam es jedoch meist zu einer 'Aufholjagd', bei der die Bewertungen und Kurse des S&P 500 parallel zu einer Umkehr der Marktdynamik stiegen", so Goldman David Kostin, Chefstratege für US-Aktien in einer Mitteilung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion