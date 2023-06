STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf Amgen (WKN MB7MSX)

Die Aktie des US-amerikanischen Biotech-Unternehmens Amgen erreichte im November ihr Allzeithoch bei 296,63 US-Dollar. Seither mussten die Papiere ordentlich Federn lassen, derzeit kostet ein Anteilsschein 227,04 US-Dollar. Zuletzt musste Amgen eine Niederlage vor Gericht einstecken. In einem seit 2014 andauernden Rechtsstreit um Patenterteilungen gaben die Richter dem Konkurrenten Sanofi Recht. Laut dem Urteil hätte Amgen kein Patent für seinen Cholesterinsenker Repatha erteilt werden dürfen. Anleger greifen heute bei einem Call-Optionsschein auf Amgen zu. 2.Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD9TKM)

Der E-Autobauer Tesla ist auf der Suche nach Innovationen bei der Aufladung seiner Elektro-Fahrzeuge offenbar in Deutschland fündig geworden. Laut Marktbeobachtern steigen die US-Amerikaner bei dem Start-Up Wiferion ein. Die Freiburger brachten 2018 ein System zur drahtlosen Aufladung von Fabrik-Fahrzeugen und Robotern in Industrie-Unternehmen auf den Markt. Eine offizielle Bestätigung der Übernahme durch Tesla steht allerdings noch aus. Die Tesla-Aktie verliert heute 1,3% und kostet derzeit 256,12 US-Dollar. Ein Call-Optionsschein auf den E-Autobauer wird an der Euwax rege gehandelt. 3. Knock-out-Put auf Volkswagen (WKN KG78MW)

VW-Konzernchef Oliver Blume macht beim Umbau des Autobauers Tempo. Im Rahmen eines 10-Punkte-Plans sollen die einzelnen Marken des Konzerns mehr Verantwortung tragen und damit mehr Freiheiten bekommen. Allerdings legt Blume hier Wert darauf, dass die Marken-Manager dabei enger zusammenarbeiten. Zusätzlich soll bei Investitionen gespart werden. Derzeit werden 14,5% der Konzernerlöse für Investitionen eingeplant. Zukünftig soll diese Quote auf 11% sinken. Für die VW-Aktie geht es um 1,1% auf 123,20 Euro nach unten. Stuttgarter Anleger kaufen einen Knock-out-Put auf Volkswagen.

Wieder aufkommende Zinssorgen in den USA belasten den DAX. Es geht heute um 0,6% auf 15.925 Punkte nach unten. Im Tagestief notierte der deutsche Leitindex bei 15.810 Punkten. Die Stimmung unter den Anlegern verschlechtert sich im Handelsverlauf, aktuell notiert das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment bei -26 Punkten.

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar seine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nichts zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview. Video unter folgendem Link anschauen:https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU Disclaimer:

