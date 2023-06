Noch lange nicht satt – die zehn heißesten Buy-Aktien aus dem S&P 500!

Kurz vor dem Beginn des dritten Quartals fallen die Analystenbewertungen für Einzelaktien im S&P 500 besser aus als der Fünf-Jahres-Durchschnitt. 54,8 Prozent der Bewertungen sind Kaufempfehlungen und nur 5,6 Prozent Verkaufsempfehlungen.

Der Sektor, den die Analysten am meisten schätzen, ist der Energiesektor. Besonders positiv bewerten sie laut des Datendienstleisters FactSet auch die Branchen Kommunikationsdienste und Informationstechnologie. Alle drei Sektoren kommen auf jeweils über 60 Prozent an Kaufempfehlungen. Der Sektor, der bei den Analysten am schlechtesten wegkommt, ist der Basiskonsumgütersektor. Dieser hat den höchsten Anteil an Halte- und Verkaufsempfehlungen.