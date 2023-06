Seitwärtsbewegung mahnt zur Vorsicht

Die Ölpreise werden aktuell mit einer ambivalenten Gemengelage konfrontiert. Die Mischung aus Konjunktursorgen und enttäuschten Zinshoffnungen lastet auf der Preisentwicklung. Im Ergebnis hat sich in den letzten Wochen eine Seitwärtsbewegung etabliert.

Die jüngsten Entwicklungen in Russland hatten hingegen keinen gravierenden Einfluss auf die Preisgestaltung bei Brent C.O.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 16.06. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 16.06. mit 463,3 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um knapp 3,8 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem leichten Aufbau gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 463,3 Mio. Barrel liegt in etwa auf dem für diesen Zeitpunkt im Jahr zu verzeichnendem Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölförderung in den USA für die Woche zum 16.06. mit 12,2 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche (12,4 Mio. bpd) auf einem leicht niedrigeren Niveau liegend an.

Unter fundamentalen Aspekten richten sich die Blicke bereits auf die kommende Handelswoche. Der Monatsanfang bringt es mit sich, dass in der nächsten Woche eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten zur Veröffentlichung ansteht. Vor allem die chinesischen und US-amerikanischen Daten dürften hierbei im Fokus des Ölmarktes stehen.

Brent C.O. bewegte sich in den letzten Wochen in den Begrenzungen 72 US-Dollar bis 78 US-Dollar. Diese Seitwärtsbewegung (orange) ist in eine fallende Dreiecksformation (grün) eingebettet. Insofern ist aus charttechnischer Sicht Vorsicht geboten.

Kurzum. Brent C.O. befindet sich auf Richtungssuche. Ein Verlassen der Handelsspanne könnte für frische Impulse sorgen, ebenso die anstehenden Konjunkturdaten.