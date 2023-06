Abwärtsrisiken noch nicht gebannt.

Der Arca Oil Index steckt inmitten einer Korrektur. Das Chartbild sendet zudem weitere Warnsignale. Die Abwärtsrisiken sind aus charttechnischer Sicht noch nicht gebannt, doch der Reihe nach.

Das Doppeltop, das der Index im Bereich von 1.945+ Punkten im November 2022 und Januar 2023 ausbildete, leitete das Ende der vorherigen Aufwärtsbewegung ein. Seitdem dominiert das Korrekturszenario.

Mittlerweile steht der Kursbereich um 1.600 Punkten im Fokus des Handelsgeschehens. Der obere Chart (wir haben einen 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis bemüht) verdeutlicht zudem, dass die Risiken auf der Unterseite noch immer nicht gebannt sind, denn eine fallende Dreiecksformation (orange dargestellt) sollte in der Regel zur Vorsicht mahnen.

Der kurzfristige Abwärtstrend stellt hierbei die obere Begrenzung des Dreiecks dar. Die Horizontalunterstützung im Bereich von 1.600 Punkten entsprechend die untere.

Die aktuelle Situation lässt sich auf die schlichte Frage zusammendampfen: Wer wird sich letztendlich durchsetzen – Abwärtstrend oder Unterstützung?

Sollte der Arca Oil Index das Dreieck über dessen Unterseite auflösen – also unter die Horizontalunterstützung von 1.600 Punkten abtauchen – dann ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung rasch bis in den Bereich von 1.400 Punkten ausdehnen. Dieser Bereich erlangte bereits in der Vergangenheit eine gewisse Relevanz. Gelingt es dem Arca Oil Index hingegen, den Abwärtstrend zu knacken, wird es spannend. Im besten Fall entwickelt sich dann sofort entsprechendes Aufwärtsmomentum und der Index kann schnell in Richtung 1.800 US-Dollar laufen. Allerdings ist die Gefahr von Fehlsignalen bei der Auflösung des Dreiecks nicht unerheblich.

Kurzum. Für den Arca Oil Index brechen wichtige Handelstage an. Der Index steht unmittelbar vor der Auflösung einer fallenden Dreiecksformation. Über welche Begrenzung diese erfolgen wird, bleibt noch abzuwarten.