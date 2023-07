Gefahr noch nicht gebannt

Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver vollführt noch immer den berühmt-berüchtigten Ritt auf der Rasierklinge.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.06. hieß es unter anderem „[…] Die Aufgabenstellung ist für die Aktie aus charttechnischer Sicht klar definiert: Ein Rücksetzer unter die 15 US-Dollar würde das Doppeltop vervollständigen. Das könnte wiederum die Aktie auf der Unterseite gehörig in Bedrängnis bringen. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Entlastung kann nur ein Ausbruch über 20 US-Dollar mit sich bringen…“

Derzeit droht genau dieser Rücksetzer unter die 15 US-Dollar. Die Unterseite ist ins Wanken geraten. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Unterstützungsbereich um 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar. Hier liegt unter anderem das markante Zwischentief, das die Aktie im November 2022 markierte. Wenn man so will, ein (vielleicht) letzter Rettungsanker, ehe das Bewegungsziel von 10 US-Dollar auf den Plan treten könnte.

Mit Blick auf die angespannte Charttechnik muss Entlastung her. In der aktuellen Gemengelage ist diese kurzfristig eher nicht zu erwarten. Und so muss es für Pan American Silver in erster Linie um Schadensbegrenzung gehen. Und diese ist mit der Zone 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar verbunden. Anders ausgedrückt: Die Aktie muss die Zone 14,0 US-Dollar / 13,5 US-Dollar verteidigen, alles andere wäre problematisch.

Mit Blick auf die Oberseite würde erst ein Ausbruch über die 20 US-Dollar für nachhaltige Entspannung sorgen. Ein erster Teilerfolg wäre es, wenn es Pan American gelingen würde, die 16 US-Dollar zurückzubringen.