Für Platin dürften schwierige bzw. herausfordernde Handelstage anstehen. Das Edelmetall setzte zuletzt seinen Weg gen Süden fort. Die charttechnische Lage wird immer prekärer.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Platin vom 26.06. überschrieben wir mit „Korrektur vor Ausdehnung“. Damals hieß es unter anderem „[…] Mit großer Vehemenz läuft Platin derzeit den Unterstützungsbereich 910 US-Dollar / 900 US-Dollar an. Gelingt es dem Edelmetall, die Korrektur in diesem Bereich zum Stehen zu bringen? Die Chance ist da, doch die noch immer starke Dynamik der Abwärtsbewegung mahnt zur Vorsicht. Und so ist auch eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 850 US-Dollar / 830 US-Dollar nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Etwaige Vorstöße erlangen erst Relevanz, sollten sie Platin zurück über die 1.000 US-Dollar / 1.050 US-Dollar führen.“

Mittlerweile hat das Edelmetall den Preisbereich von 910 US-Dollar / 900 US-Dollar erreicht bzw. ist bereits eingedrungen. Aus charttechnischer Sicht herrscht seitdem Alarmstimmung. Der obere Chart verdeutlicht die hohe Relevanz der Zone; vor allem die hohe Relevanz der wichtigen 910 US-Dollar.

Zuletzt geriet dieser Unterstützungsbereich bereits in Bedrängnis. Ein Bruch scheint unausweichlich. Vor allem der Umstand, dass es in den letzten Tagen bzw. Wochen gar keine nennenswerte Gegenwehr in Form deutlicher Gegenbewegungen gab, mahnt zur Vorsicht.

Kurzum. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage sollte man sich mit dem Szenario auseinandersetzen, dass Platin unter die 900 US-Dollar abtaucht. Damit würden dann die 850 US-Dollar / 830 US-Dollar in den Fokus geraten. Die Oberseite bleibt vor dem Hintergrund der überverkauften Lage ein Thema. Die Chance auf eine Gegenbewegung ist durchaus gegeben. Es gilt aber nach wie vor, dass erst Vorstöße, die über 1.000 US-Dollar / 1.050 US-Dollar führen, Relevanz entwickeln würden…