28.06.2023 - Sie fällt zwar, ist aber laut offizieller Lesart immer noch zu hoch – die Inflation in den USA. Im Mai wurde sie mit 4,0 Prozent (Kernrate 5,3 Prozent) gemessen. Damit liegt sie noch weit vom Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve entfernt. Die Notenbank hat deshalb in der vergangenen Woche ihre Neigung zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik erkennen lassen. Falls die Fed ihren Worten auch entsprechende Taten folgen lässt, wäre das ein großer Fehler und könnte eine Rezession auslösen. Die wirtschaftlich relevante Inflation in den USA liegt nämlich bereits bei zwei Prozent.



In den US-Verbraucherpreisindex (CPI) fließen die so genannten kalkulatorischen Mieten für eigengenutzten Wohnraum mit einer Gewichtung von 25,5 Prozent (in der Kernrate mit 32 Prozent) in die Berechnung ein. Die regionalen Marktmieten werden den Lebenshaltungskosten zugeschlagen, um so die selbstgenutzte Immobilie wertmäßig zu erfassen. Wir sehen hierin allerdings eine Quelle für erhebliche Fehlsignale und fehlgeleitete Analysen, sobald die Mietentwicklung vom allgemeinen Preistrend abweicht. Seit Anfang des Jahres steigen die kalkulatorischen Mieten in den USA mit beängstigenden acht Prozent und sind so für knapp die Hälfte der aktuellen Inflation von vier Prozent verantwortlich. Seit 1990 gibt es hierfür Daten, die Unwucht war noch nie so groß.



In der realen Welt spielen diese hypothetischen Mieten für die zwei Drittel der amerikanischen Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden leben, keine Rolle. Für Eigenheimbewohner haben sie keinerlei monetäre Konsequenz; ihre Kaufkraft sinkt nicht aufgrund steigender kalkulatorischer Mieten. Deshalb werden sie in den meisten anderen Ländern in den Konsumentenpreisindizes auch nicht berücksichtigt. So arbeitet Eurostat daran, stattdessen die Kosten für den Immobilienkauf mit Ausschluss von Transaktionen zwischen privaten Haushalten, sowie Instandhaltung und Versicherung in den harmonisierten Preisindex aufzunehmen.