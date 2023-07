DAX – macht Ankündigung wahr.

Nach den drei Hammerformationen im Bereich einer Unterstützungszone, hat sich der DAX so verhalten, wie es zu erwarten war. Teilweise sehr dynamisch konnte der deutsche Leitindex den nächsten kleinen Widerstand überwinden und sich nahe an die jüngsten Rekordnotierungen heranschieben. Die letzten beiden Handelstage kam der neue kurzfristige Aufwärtstrend dann ins Stocken. Allerdings waren die Umsätze an diesen beiden Tagen deutlich rückläufig, was am US-Feiertag gelegen hat. Somit sollten die Bewegungen in dieser Woche am deutschen Markt nicht überbewertet werden. Der Rest der Handelswoche wird somit entscheidender für die weitere Entwicklung.

S&P500 – Ruhiger Handel vor dem Feiertag

Den Handel am Montag vor dem US-Feiertag hätte man auch ausfallen lassen können. Der S&P-Index bewegte sich auf der Stelle und der Umsatz war extrem niedrig. Somit sollte der Handelstag am Montag nicht überbewertet werden. Wichtig wird der heutige „richtige“ Wochenauftakt werden. Die Indikatoren sind bereits in den überkauften Bereich eingedrungen, haben aber noch keine Verkaufssignale generiert. Daher könnte der Rest der Handelswoche positiv verlaufen.

Gold – hat alle Chancen, muss sie aber auch nutzen.

Der Abwärtstrend, den Gold seit dem Erreichen des neuen Rekordhochs generiert hat, ist unverändert intakt. Die widersprüchlichen Signale der Indikatoren helfen aktuell nicht weiter. Zuletzt ist der Preis aus der alten Seitwärtszone nach unten kurzfristig ausgebrochen, konnte aber mit einer klassischen Hammerformation ein weiteres Abrutschen verhindern. Die anschließenden Handelstage waren von leichten Gewinnen geprägt. Der latente Widerstand, der zuvor eine Unterstützung dargestellt hatte, sollte in den kommenden Tagen überwunden werden. Dies wäre dann auch gleichbedeutend mit einem Trendbruch. Eine entsprechende Entscheidung wird in den nächsten Tagen fallen.

