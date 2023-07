Weniger als drei Wochen nach dem Abschluss der überzeichneten Platzierung von 3 Mio. AUD (bei 0,095 AUD) besorgt sich der australische Kupferexplorer American West Metals Ltd (ASX: AW1; FRA: R84) zu nochmals stark verbesserten Konditionen weitere 7,8 Mio. AUD vom Kapitalmarkt.



Das Projekt Storm liegt im kanadischen Nunavut; Quelle: Depositphotos

Das Unternehmen nutzt dazu die Tatsache, dass das Kupferprojekt Storm in Kanada liegt, was bestimmten Investoren eine steuerbegünstigte Flow-Through-Finanzierung ermöglicht. Im konkreten Fall platziert American West Aktien zu einem Preis von 0,1918 AUD, was einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs von American West von 0,16 AUD pro Aktie am 10. Juli 2023 entspricht. Auf diese Weise fließen dem Unternehmen 6,755 Mio. AUD zu. Gleichzeitig platziert American West weitere 1,05 Mio. AUD zu 0,14 AUD bei institutionellen Investoren. Dieser Preis entspricht einem Abschlag von 12,5 % gegenüber dem Schlusskurs vom 10. Juli 2023 von 0,16 AUD je Aktie und einem Abschlag von 15,2 % gegenüber dem 10-Tage-VWAP von 0,165 AUD je Aktie.

Dave O'Neill, Geschäftsführer von American West, sagte: „Wir freuen über das große Interesse an dieser Kapitalbeschaffung von Qualitätsinvestoren aus Australien und der ganzen Welt. Die Möglichkeit, Mittel zu einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs zu beschaffen, verschafft dem Unternehmen zusätzliches Betriebskapital und minimiert gleichzeitig die Verwässerung für die bestehenden Aktionäre.“

Fazit: Die Tatsache, dass American West in einem schwachen Marktumfeld in schneller Folge insgesamt mehr als 10 Mio. AUD frisches Kapital bei stetig besseren Konditionen aufnehmen kann, spricht für die außerordentliche Qualität der Kupferentdeckung Storm. Diese beginnt, sich als bedeutende Kupferlagerstätte herauszukristallisieren. Nicht von ungefähr sind zur Liste der Top 20 Aktionäre jüngst prominente Namen aus der Bergbauindustrie hinzugekommen. Genau in diesen Tagen beginnt die wohl spannendste Phase der Exploration auf Storm: Das Unternehmen testet die großen geophysikalischen Ziele, die jüngst unterhalb der oberflächennahen Kupfervorkommen identifiziert worden sind. Mit einem Bohrerfolg könnte das Storm-Projekt endgültig in die exklusive Gruppe von Weltklasse-Kupferlagerstätten aufsteigen.

