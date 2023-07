Shutterstock wird offizieller Partner des Premier League-Fußballvereins Tottenham Hotspur (Premier League Football Club Tottenham Hotspur) für Bildmaterial

NEW YORK, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ein führender Partner für transformative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, gab heute seine offizielle Partnerschaft für Bildmaterial mit dem Premier League-Fußballverein Tottenham Hotspur bekannt. Ab dem 13. Juli 2023 wird Shutterstock als offizieller Partner für Bildmaterial für alle Spiele von Tottenham Hotspur fungieren und sein Archiv mit ikonischen Bildern, Behind-the-Scenes-Aufnahmen und der gesamten Fangemeinde präsentieren.

Shutterstock Editorial investiert weiter in Sportfotografie und fängt das Herz der Action und die Spannung der Tottenham Hotspur Spiele (Tottenham Hotspur Games) für Fans auf der ganzen Welt (Globus) ein

Diese weitreichende Vereinbarung bringt zwei führende Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen zusammen und wird die Reichweite von Shutterstock in der Welt des Sports vergrößern, während sie es ihnen ermöglicht, Inhalte des Tottenham Hotspur Football Club mit seinen begeisterten, engagierten Fans auf der ganzen Welt zu teilen. Zusätzlich zu den Aufnahmen auf dem Spielfeld werden Shutterstock-Fotografien im Tottenham Hotspur Stadium - dem größten Fußballstadion in London - zu sehen sein.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tottenham Hotspur", sagt Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser globales Engagement für den Sport und bietet gleichzeitig erstklassige Fotodienste. Unser erstklassiges Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Tottenham, um im Rahmen dieser bedeutenden Partnerschaft die besten und relevantesten markenbezogenen Inhalte zu erstellen.

Pierre-Olivier Bouche, Media Director, sagte: „Unsere neue Partnerschaft mit Shutterstock wird uns helfen, unser Fotografie-Portfolio weiter zu entwickeln und zu erneuern. Das Team von Shutterstock und seine Dienstleistungen sind branchenführend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die über unsere verschiedenen Kanäle und Plattformen bereitgestellten Inhalte weiter zu bereichern.

Die Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Vision von Shutterstock, sein nationales und internationales Sportgeschäft auszubauen und im Mittelpunkt der Erstellung von Sportinhalten in allen Ländern und Sportarten zu stehen.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, der Menschen weltweit befähigt, ihre Inhalte mit Selbstvertrauen zu gestalten. Angetrieben von Millionen von Kreativen auf der ganzen Welt, einer wachsenden Datenmaschine und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen ist Shutterstock die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung hochwertiger 3D-Modelle, Videos, Musik, Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zur Redaktion von Eilmeldungen und hochkarätiger Unterhaltung bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice - alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien - bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

