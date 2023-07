Die Berichtssaison läuft an

Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche überwiegen etlichen Analysten zufolge die Chancen an den deutschen Aktienbörsen die Risiken. Mit großen Sprüngen rechnet in dieser Woche allerdings kaum ein professioneller Beobachter, im Vorfeld der Ratssitzungen der Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Folgewoche dürften sich viele Anleger erst einmal zurückhalten, heißt es. Genau beobachtet dürften allerdings Konjunkturdaten werden, die Einfluss auf die gelpolitischen Entscheidungen der Notenbanken haben könnten. Dabei ist die Veröffentlichungsagenda bei den Wirtschaftszahlen in den kommenden Tagen zwar recht dünn, die Einzelhandelsumsätze in den USA sowie die Verbraucherpreise in der Eurozone und die Erzeugerpreise in Deutschland dürften aber auf ihre potenziellen Auswirkungen auf Fed und EZB hin analysiert werden.