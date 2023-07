PowerCell schlägt zurück! Fulminantes Wasserstoff-Comeback?

Die PowerCell-Aktie kann wieder Boden gut machen. Am Montag kletterte sie erstmals seit April dieses Jahres wieder über die Marke von 95 schwedischen Kronen. Aktuell kostet ein Anteilsschein des schwedischen Brennstoffzellenherstellers an der Stockholmer Börse rund 97 Kronen (Stand: 24.Juli, 09:50 Uhr).

Die Nachrichtenlage bei den Schweden hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. So wolle PowerCell weitere Brennstoffzellensysteme an das deutsche Start-up H2FLY liefern. Der Auftragswert belaufe sich auf 40 Millionen schwedische Kronen (3,4 Millionen Euro), die Lieferungen solle in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen, heißt es von Unternehmensseite.