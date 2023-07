Derweil stehen weitere Quartalsbilanzen auf der Agenda der Börsianer. Am Vorabend hatten der Stromkonzern RWE und die Deutsche Börse ihre Zahlenwerke veröffentlicht. Beide Dax-Konzerne hoben ihre Jahresziele an, was laut Händlern allerdings bereits erwartet wurde. Auf Tradegate legten die RWE-Papiere und die des Marktbetreibers und Datenanbieters dennoch im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik. So rücken die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Abend und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag näher. Einzelne Aktien indes könnten dagegen von der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison bewegt werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer