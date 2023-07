DAX - EZB-Leitzinsentscheid im Fokus

Der DAX steigt weiter an und könnte nun direkt Kurs auf das Verlaufshoch bei 16.427 Punkte nehmen. Darüber wäre die nächste Anlaufmarke bei 16.500 Punkten zu sehen. Der DAX befindet sich ebenso wie der S&P 500 in einer massiven Übertreibung, die selten so vorkommt, sich aber weiter selber trägt. Als Indikator für den kurzfristigen weiteren Kursverlauf kann der 10er-EMA im Tageschart im DAX verwendet werden. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert ist mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen.

Die Short-Position wurde bei 16.300 Punkten ausgestoppt.