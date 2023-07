MÜNCHEN - Im Zusammenhang mit den Mängeln an der neuen Windturbine 5.X des Energiekonzerns Siemens Energy kann es möglicherweise auch zu erheblichen Auslieferungsverzögerungen kommen. Das Unternehmen versuche, die Auslieferung neuer Landturbinen dieser Klasse um bis zu sieben Monate zu verschieben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Auch könnten die Kosten womöglich höher ausfallen.

MÜNCHEN - Der Softwareanbieter Nemetschek hat im zweiten Quartal angesichts der Umstellung auf Softwareabonnements weniger verdient als erwartet. In der Sparte mit Software rund um den Bau bekam der Münchener Konzern neben der Verlagerung auf das Abo-Modell auch die lahmende Konjunktur zu spüren, der Umsatz in dem Geschäft ging zurück. Etwas besser lief es trotz der mauen Wirtschaftslage im Geschäft mit Konstruktionssoftware und auch im noch kleinen Bereich mit Medienprogrammen, die unter anderem in Videospielen und Film- und Serienproduktionen zum Einsatz kommen.

Heineken leidet unter Absatzschwund - Bierpreise deutlich angehoben

AMSTERDAM - Der niederländische Braukonzern Heineken hat nach dem ersten Halbjahr angesichts von Absatzschwund und hohen Kosten seinen Ausblick gekappt. Das Management erwartet im Gesamtjahr nun im besseren Fall noch ein Wachstum des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich, wenn Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet werden. Im schlechteren Fall bleibt der operative Gewinn aber nur stabil, wie die Niederländer am Montag in Amsterdam mitteilten. Bisher hatte Heineken ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Die Aktie kam deutlich unter Druck.

ROUNDUP: Stabilus konkretisiert Jahresziele - Streicht weitere Arbeitsplätze

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus hat im dritten Geschäftsquartal von einer anziehenden Autoproduktion und einem guten Industriegeschäft profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten zu. Die Ziele für 2022/23 (Ende September) konkretisierte das Unternehmen bei Vorlage der Quartalsbilanz am Montag. Um das Unternehmen profitabler zu machen, will Stabilus in sein Hauptwerk Koblenz Millionen investieren und gleichzeitig Stellen streichen. Die Aktie gab im frühen Handel nach.

EU-Bankenstresstest: Deutsche Geldhäuser eher schwach



FRANKFURT/PARIS - Europas Banken sind in Summe besser durch den jüngsten Stresstest der Bankenaufseher gekommen als vor zwei Jahren. Deutsche Banken hinkten aber wieder einmal hinterher. Vor allem die genossenschaftliche DZ Bank und mehrere Landesbanken waren unter den schwächsten Instituten im Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Deutsche Bank und Commerzbank schlugen sich besser als vor zwei Jahren, doch erstere liegt im Ranking weiterhin recht weit hinten.

Presse: UBS will sich von Teilen der russischen CS-Kundschaft trennen

ZÜRICH - Eine Reihe von internationalen Privatkunden der schweizerischen Credit Suisse (CS) muss sich einem Pressebericht zufolge eine neue Bank suchen. Besonders betroffen seien russische Kunden, berichtetet die "NZZ am Sonntag". Hier wolle sich UBS , die CS übernommen hat, von 50 bis 75 Prozent des CS-Kundenstamms trennen. Dieses Geschäft sei UBS zu heikel. Um welche Russinnen und Russen es genau geht, ist laut der Zeitung noch unklar. Dem Vernehmen nach sollen vor allem russische Offshore-Kunden betroffen sein. CS betreut vermögende Privatpersonen mit russischem Pass derzeit aus der Schweiz heraus.

Telia-Chefin Allison Kirkby ersetzt BT-Group-Lenker Philip Jansen

LONDON - Die Konzernchefin des schwedischen Mobilfunkbetreibers Telia , Allison Kirkby, verantwortet künftig die Geschäfte des britischen Telekommunikationsanbieters BT Group . Die Managerin folge auf Philip Jansen, sobald er spätestens Ende Januar 2024 aufhöre, teilte die Deutsche-Telekom-Beteiligung am Montag in London mit. Jansen solle sie dann bis Ende März begleiten und sich dann zurückziehen. Ein genaues Startdatum Kirkbys solle noch bekannt gegeben werden.

Weitere Meldungen



-Finanzvorstand übernimmt Regie bei Playmobil-Mutterkonzern -ROUNDUP: Immer weniger Sozialwohnungen in Deutschland -ROUNDUP: WHO: Deutschland bei Tabakkontrolle unter Schlusslichtern in Europa -ROUNDUP/Hauptuntersuchung: Weniger Autos durchgefallen -ROUNDUP: Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen -Leifheit-Vorstandschef Henner Rinsche scheidet aus

-ROUNDUP: Zuckerhersteller ziehen nach Kartellstrafe zur nächsten Instanz -EVG-Bundesvorstand empfiehlt Annahme des Bahn-Schlichterspruch -Verband fürchtet Folgen für Grundwasser - Tesla hat keine Bedenken -Biontech schließt Übernahme von britischem KI-Unternehmen ab -'Wahre Preise': Umweltschützer drängen Politik zum Handeln -Kreise: UBS will riskanteste CS-Kredite an asiatische Kunden veräußern -Nächste internationale Sitzung endet ohne Absprache zu Tiefseebergbau -ROUNDUP/Milliardendeal: Adidas und Manchester United verlängern Partnerschaft -Klage gegen Erweiterung von Londons Umweltzone gescheitert -Einfache Einlösung des E-Rezepts ist in immer mehr Apotheken möglich -London vergibt Hunderte neue Öl- und Gaslizenzen in Nordsee -Appell von Finanzministerin: Sparkassen-Schließung in Brandenburg überdenken -Presse: London will massiv in Kohlendioxidspeicherung investieren -Streik legt Hälfte der Bahnverbindungen in England lahm -Saudische Summen: Kehl befürchtet 'großen Schaden' für Fußball -Schweiz bietet ab 1. August elektronische Autobahnvignette an -Honigernte fällt gut aus

-Deutschlandticket: Wissing sieht stabilen Schub für Nahverkehr -Weniger Autos bei Hauptuntersuchung durchgefallen

-BVB-Sportdirektor Kehl schließt weitere Wechsel nicht aus -US-Behörde: Wohl Tausende Fälle von Fleischallergie nach Zeckenstich -Lime-Chef sieht bei E-Scooter-Problemen auch Städte in der Pflicht -Autobahn GmbH weist Kritik an Erreichbarkeit der Häfen zurück -Tui fliegt wieder eigene Pauschalreisende nach Rhodos -Mehr als zehn Millionen Menschen sehen WM-Niederlage im Fernsehen -Flughafen Stuttgart rechnet Ende des Jahrzehnts mit Vorkrisenniveau -Nach Verletzung: BVB-Profi Schlotterbeck bricht USA-Reise ab -Haseloff fordert Solidarität bei Netzentgelten

-Berlins Regierungschef Wegner gegen höheren Rundfunkbeitrag -Discounter-Experiment: Wie teuer Lebensmittel eigentlich sein müssten -USA stellen Taiwan Militärhilfe in Millionenhöhe bereit -UEFA schließt Juventus Turin aus Europapokal aus

-Drogeriemarktkette dm erwägt Rechtsmittel gegen 'Klimaneutral'-Urteil -Großer Stromausfall auf Kanaren-Insel La Gomera

-BGH erlaubt bei privatem Krankenversicherer Prämienanpassungsklausel -Lufthansa will nach Blockaden Schadenersatz von 'Letzter Generation' -CSU: Gutachten zu Maut-Schadensersatz ist abwegiges Wahlkampfmanöver -ROUNDUP/Polizei-Gewerkschaft: 49-Euro-Ticket führt nicht zu mehr Kriminalität -Blackout auf Kanaren-Insel La Gomera wird nur langsam behoben -Richter weist Millionen-Klage von Trump gegen CNN ab

-Bahn: Automatisierte Wartung gegen Verspätung und Fachkräftemangel -Analyse: Weniger Reisende geben mehr aus

-Frankfurt wieder unter Europas Top-5-Flughäfen

-EU-Kommission treibt Untersuchung gegen deutsches Modehaus voran -Problemfall Auslandsvermarktung: Warum 640 Millionen Euro fehlen°

