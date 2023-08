Univar Solutions schließt Transaktion mit Apollo Funds ab

DOWNERS GROVE, Illinois und NEW YORK, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. („Univar Solutions" oder das „Unternehmen") und Apollo (NYSE: APO) gaben heute bekannt, dass Apollo Funds die zuvor angekündigte Übernahme des Unternehmens abgeschlossen hat, welche eine Minderheitsbeteiligung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority beinhaltet. Das Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen und der Marke Univar Solutions operieren und seine globale Präsenz aufrechterhalten.

David Jukes, President und Chief Executive Officer von Univar Solutions, sagte: „Mit dem Abschluss dieser Transaktion beginnt für Univar Solutions ein neues Kapitel, in dem wir unsere Position als weltweit führender Anbieter von Chemie- und Grundstofflösungen weiter ausbauen und unsere Flexibilität erhöhen, um Wachstumschancen zum Nutzen von Kunden, Anbietern, Mitarbeitern und der Industrie gleichermaßen zu nutzen. Ich freue mich sehr, dass wir dank unseres breiten Produktangebots und unserer verstärkten Präsenz in wachstumsstarken Zielmärkten, unserer preisgekrönten Kundenerfahrung, unserer führenden digitalen Tools und unseres erweiterten Serviceangebots in einer derart vorteilhaften Position sind."

Apollo Private Equity Partner Sam Feinstein sagte: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit David und dem talentierten Univar Solutions-Team, um auf dem starken Fundament und der Erfolgsbilanz des Unternehmens aufzubauen und unsere umfangreiche Branchenerfahrung zu nutzen. Wir sind absolut von dem Potenzial von Univar überzeugt und freuen uns darauf, eine Reihe spannender Initiativen einzuleiten, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen".

Transaktionsdaten

Gemäß den Bedingungen der Transaktion erwarb ein Tochterunternehmen von Apollo Funds alle ausstehenden Aktien von Univar Solutions. Aktionäre haben ein Anrecht auf 36,15 $ für jede Aktie von Univar Solutions (UNVR) Stammaktien. Infolge des Abschlusses der Transaktion wird die Stammaktie von Univar Solutions nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt.

Berater

Goldman Sachs & Co. LLC und Deutsche Bank Securities Inc. dienten als Finanzberater für Univar Solutions und Wachtell, Lipton, und Rosen & Katz fungierten als leitende Berater für Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dienten als Rechtsberater für Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC fungierten als leitende Finanzberater für Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC dienten als Finanzberater für Apollo.