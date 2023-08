Preisrally in wichtiger Phase

Die Preisrally bei Brent C.O. steuert auf eine wichtige, womöglich auch entscheidende Phase zu. Mit großer Vehemenz nähert sich Brent C.O. dem Preisbereich um 88 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch oder leitet das Erreichen der Zone eine Korrektur ein?

Aus charttechnischer Sicht macht Brent C.O. einen exzellenten Eindruck. Ausgehend von dem im Bereich von 71,5+ US-Dollar stark ausgebauten Boden setzte sich Brent C.O. vor wenigen Wochen in Bewegung.

Der Ausbruch über das massive Widerstandscluster 77 US-Dollar bis 80 US-Dollar markierte einen wichtigen Meilenstein. Das damit ausgelöste Kaufsignal öffnete die Tür in Richtung der potentiellen Zielzone 87 US-Dollar / 88 US-Dollar.

Seit Ende Juni legte der Ölpreis deutlich zu. Das fortgeschrittene Stadium der Bewegung in Verbindung mit dem Erreichen eines wichtiges Preisbereiches verlangt nach einer Konsolidierung, doch die Rally ist nach wie vor intakt und so gilt es auch, einen möglichen Ausbruch über die Zone 87 US-Dollar / 88 US-Dollar zu diskutieren.

Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte es für Brent C.O. in Richtung 90 US-Dollar oder gar in Richtung 95 US-Dollar weitergehen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 82 US-Dollar ab. Eine Bewegung unter die 80 US-Dollar wäre ein deutliches Warnsignal.