Frische Zahlen von Home Depot, Tecan und Alcon sowie neue US-Konjunktur-Daten!

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 07/23

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 07/23

06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 06/23 (endgültig)

06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 06/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 07/23

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 07/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 7/23

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 08/23

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 07/23

14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 07/23

14:30 Uhr, USA: Empire State Index 08/23

16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 08/23

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 06/23

Tipp der Woche ll: Trades mit Hebel — ja oder nein? Hier gehen die Meinungen extrem auseinander. Für den einen sind sie DIE Möglichkeit auf hohe Gewinne. Für den anderen ist das Risiko viel zu hoch. In jedem Fall gilt hier umso mehr: Man muss wissen, was man tut! In seinem neuen Report zeigt Börsenexperte Lars Wißler, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Hier herunterladen!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 15.08.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Annualisiert 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 GBR Employment Change 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 17:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Zentralredaktion aus Berlin