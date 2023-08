Das könnte bitter werden!

Die noch bis Mitte Juli bei Platin zu beobachtende Erholung nahm an entscheidender Stelle ein jähes Ende. Platin dürften nach dem jüngsten Rücksetzer nun herausfordernde Handelstage ins Haus stehen. Eine nachhaltige Entspannung ist zumindest kurzfristig nicht zu erwarten.

Der Blick auf den unteren Chart offenbart die Brisanz der aktuellen Situation. Der erneute Rücksetzer des Edelmetalls kam aus charttechnischer Sicht zur Unzeit. Mit einem eminent wichtigen Unterstützungsbereich vor Augen mehren sich die Risiken…

Ein erfolgreicher Ausbruch des Edelmetalls über die 1.000 US-Dollar hätte das Chartbild nachhaltig aufgehellt. Doch an entscheidender Stelle kippten Stimmung und Preis. Aus dem Sprung über die 1.000er Marke wurde nichts.

Eine markanter Horizontalwiderstand sowie die 200-Tage-Linie bilde(te)n in diesem Bereich ein veritables Hindernis; von der psychologischen Bedeutung der 1.000 US-Dollar einmal ganz abgesehen.

Wie der gesamte Edelmetallbereich steht auch Platin in diesen Tagen unter Druck. Der Bruch der Unterstützung um 965 US-Dollar macht nun den Weg in Richtung 910 / 900 US-Dollar frei. Aber selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 850 US-Dollar bzw. 830 US-Dollar ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nicht auszuschließen. Erst ein nachhaltiger Vorstoß über die 1.000 US-Dollar würde eine deutliche Entspannung der Lage mit sich bringen.