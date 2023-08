Fraport, Sixt, Scout24: So liefen die Geschäfte im zweiten Quartal

Für das Jahr 2023 prognostiziert Fraport zudem Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen von etwa 60 Millionen, was 80 bis 90 Prozent des Niveaus von 2019 entspricht. Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 wurden 70,6 Millionen Passagiere gezählt. "Die Erholung der Passagiernachfrage hält über unser gesamtes Airport-Portfolio an", sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte.

Fraport hat am Dienstag seine Jahresprognosen für 2023 angehoben. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll in der oberen Hälfte der ursprünglich anvisierten Spanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro liegen, teilte der Betreiber des Frankfurter Flughafens mit. Auch beim konsolidierten Überschuss ist ein Wert über dem Mittelwert der prognostizierten Spanne von 300 bis 420 Millionen Euro wahrscheinlich.

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen nähern sich wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Die Betreibergesellschaft Fraport hebt die Prognose an. Genau wie das Online-Immobilienportal Scout24.

