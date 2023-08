War es das?

Silber steuert auf eminent wichtige Handelstage zu. Das aktuelle Chartbild schürt nicht unbedingt überbordenden Optimismus. Darüber hinaus könnte es kurzfristig Impulse von fundamentaler Seite geben…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber hieß es am 01.08. unter anderem „[…] Mittlerweile hat sich Silber in die Zone 24,4 US-Dollar / 24,0 US-Dollar zurückgezogen. Damit droht die Erholung zu scheitern. Ein Rücksetzer unter die 24 US-Dollar wäre als Warnsignal zu interpretieren. Gleichzeitig würde in diesem Fall eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23 US-Dollar oder gar 22 US-Dollar drohen. Kurzum. Die Erholung steht am Scheideweg. Der jüngste Rücksetzer bringt das Erholungsszenario mächtig unter Druck. Ein Bruch der 24 US-Dollar würde der Erholung wohl final den Stecker ziehen. Mit Blick auf die Oberseite muss es Silber gelingen, die Widerstandsbereiche um 25 US-Dollar und vor allem um 26 US-Dollar (Doppeltop) aus dem Weg zu räumen.“

Silber verpasste es in den letzten Handelstagen, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein erneuter Vorstoß in Richtung 25 US-Dollar blieb aus, stattdessen befand sich das Edelmetall permanent auf dem Rückzug. Die zuletzt noch thematisierte Zone um 24,4 US-Dollar / 24,0 US-Dollar wurde aufgegeben. Auch die Unterstützung bei 23 US-Dollar konnte der Abwärtsbewegungen keinen Einhalt gebieten.

Aktuell steht ein Anlaufen der 22 US-Dollar zu befürchten. Und sollte dieser Bereich auch nicht halten, sind weitere Abgaben in Richtung 21 US-Dollar / 20 US-Dollar nicht auszuschließen. Ein wenig Hoffnung gibt es aber noch, denn der übergeordnete Aufwärtstrend (grün dargestellt) ist noch intakt.

Von fundamentaler Seite dürfte es spätestens am morgigen Donnerstag (10.08.) spannend werden, wenn in den USA die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden. Diese könnten den US-Dollar und damit auch die Edelmetallpreise beeinflussen.